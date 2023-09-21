48-летний «ВАЗ» продают дороже новой Lada Vesta NG

Российский вторичный рынок изобилует предложениями автомобилей ВАЗ времен Советского Союза, но большая часть из них представляет собой печальное зрелище. Однако порой в общей массе можно найти отлично сохранившиеся экземпляры. Один из них недавно выставили на продажу в Грозном.

Речь идет о ВАЗ-2101 1975 года выпуска. Несмотря на свой почтенный возраст (машине уже 48 лет) она находится в идеальном состоянии, да еще и обладает очень редким тёмно-синим цветом Хромос 456 (краска изготавливалась в Югославии).

Согласно описанию к объявлению, за почти пять десятилетий эта «Копейка» преодолела всего 23 тысячи километра.

В салоне установлены сиденья, обшитые светлой кожей, а в багажнике до сих пор хранится заводская «запаска» и комплект инструментов, а также инструкция по эксплуатации машины.

Приводит в движение седан 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 59 лошадиных сил, ассистирует которому механическая коробка передач и задний привод.

Вот что пишет о своей машине сам продавец:

«Состояние нового автомобиля. Эксплуатировали редко и только в летнее время. Авто в заводском состоянии и родном окрасе. Редкий экземпляр на сегодняшний день».

Интересный момент заключается в цене этой «Копейки». За нее собираются выручить 1 миллион 495 тысяч рублей. Для сравнения, это даже дороже, чем сейчас просят за базовую комплектацию Lada Vesta NG. Причем на существенную скидку, похоже, рассчитывать не приходится.

Продавец предупреждает, что готов вести разговор только с реально заинтересованными и финансово подготовленными покупателями.