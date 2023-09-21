Следующее поколение Toyota Fortuner: новые изображения и подробности

Toyota официально подтвердила, что следующее поколение внедорожника Fortuner будет продаваться, в том числе с мягко-гибридной дизельной силовой установкой. Запуск этой модели, которую ожидают существенные перемены как с точки зрения внешности и интерьера, так и техники, запланирован на 2024 год.

Актуальная генерация Fortuner построена на базе пикапа Hilux (IMV) и предполагалось, что переход внедорожника в новое поколение это не изменит. Тем не менее теперь начали активно циркулировать слухи о переезде «Форчунера» на полностью новую архитектуру TNGA-F, на которой были ранее построены Land Cruiser 300 и Lexus LX500d.

«Тележка» TNGA-F – универсальна. Она способна поддерживать автомобили с длиной колесной базы от 2,8 до 4,2-метров. Перевод на нее Fortuner позволит «Тойоте» постепенно привести весь свой глобальный модельный ряд к единой платформе, что позволит сократить затраты.

Индийская пресса уверена, что в новом поколении Fortuner позаимствует множество экстерьерных решений у пикапа Tacoma. Машине достанется агрессивный дизайн передней части кузова с «внедорожным» бампером, прикрытым снизу защитной пластиной, широкими крыльями и плоским капотом с выделяющимися изгибами.

Что касается «техники», то внедорожник собираются продавать с новым дизельным мотором в составе мягко-гибридной силовой установки. Предполагается, что в качестве него выступит 2,8-литровый агрегат 1GF-FTV со встроенным стартер-генератором (ISG). Он обеспечит Fortuner высокую топливную экономичность и увеличенный крутящий момент.

Помимо него внедорожник предложат с новым 2,4-литровым бензиновым «наддувным» мотором на 265 лошадиных сил, а также с гибридом того же рабочего объема.

Премьера нового поколения Toyota Fortuner должна состояться до конца 2023 года.