Названы самые надежные подержанные кроссоверы: их рекомендуют к покупке в 2023 году

Поиск любого подержанного автомобиля часто сопряжен с высокой вероятностью нарваться на автомобиль, который впоследствии будет часто выходить из строя. Но существует ряд моделей, которые могут похвастать отличной надежностью, что в значительной степени сократит шансы попасть на дорогостоящие ремонты.

Список из самых «неубиваемых» подержанных кроссоверов составили журналисты британского издания «AutoExpress». В своем исследовании они черпали информацию из опроса «Driver Power».

В нем местных респондентов попросили назвать все проблемы, с которыми они столкнулись в течение периода владения машиной от 1 до 7 лет.

Пятая строчка в этом ТОП-е досталась Lexus NX 1 поколения (2014-2021 годов выпуска). Прогнозируемая надежность этого кроссовера составила 95,46%.

Четвертым стал Skoda Karoq 1 генерации (2017-настоящее время) с результатом в 95,80%, а тройку открыл Lexus RX 4 поколения (2015-2022 г.в.), серьезные технические проблемы в котором в течение эксплуатации отсутствуют в 96,07% случаев.

На втором месте расположился Subaru Outback пятой генерации (2014-2020), который помимо отличной практичности может предложить своим покупателям еще и высокий уровень прогнозируемой надежности, составляющий 96,18%.

Что касается самого крепкого подержанного кроссовера по версии британцев, то им является третье поколение Lexus RX (2008-2015).

Согласно подсчетам аналитиков, он сталкивается с серьезными поломками только в 3,45% случаев, а значит его рейтинг надежности составляет рекордные 96,55%.