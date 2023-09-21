7-местный Hyundai Creta готовится к обновлению 

Дебют удлиненной версии популярного кроссовера Hyundai Creta состоялся в 2021 году. Машине досталось имя Alcazar. С тех пор прошло два года, а это значит что наступило время для планового обновления этой модели, неплохо зарекомендовавшей себя как в Индии, так и на других рынках сбыта (Африка и Латинская Америка).

Прототипы нового Alcazar (на других рынках машина называется Creta Grand) уже выехали на первые испытания, раскрыв ряд подробностей о том, чего ждать от этого автомобиля.

Ожидается, что основные изменения в обновленном Hyundai Alcazar/Creta Grand сосредоточатся в экстерьере, который унаследует ряд визуальных решений у недавно представленного субкомпактного «паркетника» Exter.

Спереди трёхрядный кроссовер корейцев должен получить переработанную радиаторную решетку, обновленные блоки фар со встроенными дневными ходовыми огнями, а также слегка измененный бампер.

Боковой профиль машины останется практически неизменным. Единственным его отличием от предшественника станет появление колесных дисков нового дизайна.

Что касается кормы, то ей, по слухам, достанутся другие светодиодные задние фонари и модернизированный бампер.

Определенные перемены ждут и в салоне кроссовера, но насколько они окажутся масштабными пока неизвестно. Скорее всего, обновленный вседорожник сможет похвастаться только модернизированной мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и другим рулевым колесом.

Линейка двигателей Alcazar/Creta Grand с вероятностью 100% окажется неизменной. В Индии кроссовер предложат с прежними 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами мощностью 160 и 115 лошадиных сил соответственно. Связку обоим составит 6-скоростная МКПП или 7-диапазонный «робот».