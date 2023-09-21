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Новейший кроссовер Kia впервые засняли в естественной среде обитания

Он может появиться в России уже в следующем году

Текст: Алексей Шмидт
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Три недели назад состоялась официальная премьера нового серийного электрического кроссовера Kia EV5. Вот только корейцы показали его только на статичных студийных изображениях и как будет выглядеть эта модель вживую до сих пор было неизвестно.

Накануне блогеры с YouTube-канала «Shorts Car» сумели выследить еще не вышедший в продажу кроссовер на дорогах Сеула, после чего внимательно изучили его вблизи на одной из парковок. 

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В объективы попал предсерийный прототип EV5, лишенный какого-либо камуфляжа. Несмотря на незначительные отличия от «товарного» кроссовера, автомобиль выглядит практически идентичным серийному «паркетнику».

У него установлены полноразмерные наружные зеркала заднего вида, а не камеры, как у концепт-кара, а также имеются прогрессивные поворотники. 

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Единственное, что вызвало у блогеров вопросы, так это большие зазоры между кузовными элементами. Впрочем, это также можно объяснить тем, что им удалось выследить пока еще предсерийный вариант машины, и к моменту ее запуска в производство эти недочеты будут устранены. 

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Видео дает хорошее представление о размерах EV5. Автомобиль выглядит компактно и близко к бестселлеру Kia Sportage благодаря длине в 4,6-метра и колесной базе в 2,7-метра.

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В основе нового электрокроссовера «Киа» будет лежать архитектура E-GMP. В Китае такой «паркетник» предложат в одномоторной версии с электрическим силовым агрегатом на 215 лошадиных сил и 310 Нм, но на других рынках можно будет рассчитывать, в том числе и на полноприводные варианты с двумя двигателями. 

В продажу в «Поднебесной» EV5 поступит до конца года, после чего может приехать в Россию по параллельному импорту. 

Фото:Shorts Car/YouTube

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