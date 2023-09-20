В России появился новый 8-местный микроавтобус Toyota с надежным двигателем и трансмиссией

Параллельный импорт, открывший возможности для ввоза в Россию многих моделей, которые раньше у нас представлены не были, начали использовать, в том числе и для нишевых автомобилей. Подтверждение этому Daily-Motor.Ru накануне обнаружил в ходе анализа предложений «серых» дилеров.

Оказалось, что с недавних пор в России можно приобрести малоизвестный у нас микроавтобус Toyota Granvia, обладающий вместительным 8-местным салоном. Машина позиционируется на всех рынках, где представлена, как более доступная альтернатива Toyota Alphard.

В РФ приехали автомобили 2023 года выпуска, которые ввезли к нам из Объединенных Арабских Эмиратов.

Их оснащение включает в себя надежную связку из 3,5-литрового бензинового «атмосферника» с отдачей в 277 лошадиных сил и классической 6-диапазонной автоматической трансмиссии, славящейся своим высоким ресурсом. Привод – задний.

Премьера актуального поколения Toyota Granvia состоялась в 2019 году. Автомобиль построен на базе микроавтобуса HiAce, но обладает более высоким уровнем комфорта, который обеспечивается как более дорогими материалами отделки, так и наличием у машины независимой пружинной задней подвески вместо рессорного неразрезного моста.

Цены на новые Toyota Granvia 2023 года выпуска в России начинаются с отметки в 8 миллионов 700 тысяч рублей.