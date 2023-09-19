Honda представила самокат за 95 тысяч рублей, который удобно брать с собой в общественный транспорт

Honda показала новый электрический самокат для североамериканского рынка, который получил название Motocompacto. Его уникальная особенность заключается в том, что так называемый скутер можно легко превратить в переносной кейс, тем самым облегчив себе задачу его перевозки в общественном транспорте.

Трансформация из СИМ (средства индивидуальной мобильности) в чемодан осуществляется всего несколькими приемами. В итоге мотоцикл превращается в кейс с ручкой, длина которого равна 74 сантиметрам, ширина – 53 см, а высота 9,4-см. Вес получившейся конструкции составляет около 19 кг.

В разобранном состоянии Honda Motocompacto способен проезжать без подзарядки до 20 километров. Этого должно быть достаточно для того, чтобы использовать его в качестве транспортного средства между станциями метро.

Кузов и колеса необычного электросамоката выполнены из алюминиевого сплава. Безопасность обеспечивается светодиодными фарами и зеркалами, а конструкция стопорного кольца совместима с большинством устройств блокировки велосипедов.

Ключевыми функциями, такими как освещение и режимы вождения, можно управлять через смартфон по Bluetooth.

Приводит в движение Motocompacto 0,65-сильный электромотор (16 Нм), передающий мощность на передние колеса. Максимальная скорость самоката равна 54 километрам в час. Полностью зарядить его аккумулятор можно от обычной розетки всего за 3 часа 30 минут.

В продаже в США новинка Honda появится в ноябре. За нее собираются просить 995 долларов или 95 тысяч рублей по текущему курсу.