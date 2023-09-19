Обновленный вариант недорогого кроссовера Ford показали на первых изображениях

Около недели назад в Сети появились первые фотографии модернизированного «паркетника» Ford Puma. Машину застукали в рамках тестов, проходящих на дорогах Германии. Недолго думая автомобильные художники с испанского портала «Motor.es» подготовили первый рендер, демонстрирующий дизайн «Пумы» после обновления.

Как можно заметить по выложенному в Сеть изображению, кардинальных перемен в экстерьере Puma с рестайлингом ждать не стоит. Машине достанется прежний стиль, но с некоторыми доработками.

Так, к примеру, спереди у кроссовера, который после снятия с производства Fiesta, займет нишу модели начального уровня, появится слегка пересмотренная радиаторная решетка, новый бампер и оптика. Кроме того, если раньше шильдик с названием марки располагался у «Пумы» на капоте, то теперь он будет перенесен на «гриль».

Обновленная версия Ford Puma

Определенные изменения ждут машину и сзади, но затронуть они должны исключительно рисунок фонарей.

А вот где можно ждать широкой модернизации, так это внутри кроссовера. Ожидается, что в салоне обновленного «паркетника» дебютирует полностью новая передняя панель с увеличенным до 12-дюймов дисплеем мультимедийной системы, дефлекторами обдува новой формы и с иным расположением, чем раньше, а также другая комбинация приборов и блок управления климатической системой.

Техническая сторона кроссовера пока держится в секрете, но существует большая вероятность того, что обновленный Ford Puma начнут продавать в Европе в том числе и в электрической версии. Силовую установку «паркетник» должен унаследовать у фургона Ford E-Transit Courier, мощность которой равна 134 лошадиным силам.

Помимо батарейной модификации у кроссовера будут и версии с бензиновыми моторами, в качестве которых выступит литровый агрегат с тремя вариантами форсировки (123,153 и 168 лошадиных сил), а также 1,5-литровый турбомотор на 197 л.с., зарезервированный для версии ST.

Премьера автомобиля состоится в конце этого – начале следующего года.