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Будущий Kia Cerato с новым названием впервые показали без камуфляжа

Его премьера состоится в следующем году

Текст: Ростислав Архипов
Снимок экрана 2023 09 18 в 14.09.12

В конце этого лета Kia представила новый седан K3, который в отличие от своих предыдущих генераций оказался преемником модели Rio. Теперь корейцы взялись за подготовку сменщика Cerato и Forte. И он должен получить уже индекс K4.

Несколько недель назад в Сеть утекли первые изображения такого седана. Машина, облаченная в плотную маскировку, обкатывалась на дорогах общего пользования. Взяв за основу эти фотографии, независимые дизайнеры из виртуального ателье «NYMammoth» подготовили первый рендер новинки «Киа».

Снимок экрана 2023 09 18 в 14.08.40

Если верить единственному изображению, седан ожидает незначительная модернизация передней части, которую проведут по аналогии с недавно обновленным Picanto. Кроме того, ряд дизайнерских решений, заметных в новом K4, все уже успели оценить в электрическом кроссовере EV9.

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Спереди машине достанутся вертикальные фары, напоминающие свежий «паркетник» Sorento. ДХО K4 выглядят как Т-образные блоки, а также будут использоваться в автомобиле как световые указатели поворотов. 

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Корму на рендере не показали, но есть основания полагать, что новая 4-дверка Kia получит форм-фактор, напоминающий купе. Сзади должны появиться вертикальные фонари, которые объединят в общий блок тонкой светящейся полосой. 

Революционных изменений в списке двигателей этой модели не ожидается, а это значит, что он включит в себя прежние 1,6- и 2-литровые 4-цилиндровые бензиновые «атмосферники».

Официальный дебют Kia K4 запланирован на 2024 год. 

Фото:NYMammoth/YouTube

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