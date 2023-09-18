Будущий Kia Cerato с новым названием впервые показали без камуфляжа

В конце этого лета Kia представила новый седан K3, который в отличие от своих предыдущих генераций оказался преемником модели Rio. Теперь корейцы взялись за подготовку сменщика Cerato и Forte. И он должен получить уже индекс K4.

Несколько недель назад в Сеть утекли первые изображения такого седана. Машина, облаченная в плотную маскировку, обкатывалась на дорогах общего пользования. Взяв за основу эти фотографии, независимые дизайнеры из виртуального ателье «NYMammoth» подготовили первый рендер новинки «Киа».

Если верить единственному изображению, седан ожидает незначительная модернизация передней части, которую проведут по аналогии с недавно обновленным Picanto. Кроме того, ряд дизайнерских решений, заметных в новом K4, все уже успели оценить в электрическом кроссовере EV9.

Спереди машине достанутся вертикальные фары, напоминающие свежий «паркетник» Sorento. ДХО K4 выглядят как Т-образные блоки, а также будут использоваться в автомобиле как световые указатели поворотов.

Корму на рендере не показали, но есть основания полагать, что новая 4-дверка Kia получит форм-фактор, напоминающий купе. Сзади должны появиться вертикальные фонари, которые объединят в общий блок тонкой светящейся полосой.

Революционных изменений в списке двигателей этой модели не ожидается, а это значит, что он включит в себя прежние 1,6- и 2-литровые 4-цилиндровые бензиновые «атмосферники».

Официальный дебют Kia K4 запланирован на 2024 год.