За ними не заржавеет: раскрыты автомобили, которые не сгниют

Стойкость кузова автомобиля к коррозии напрямую влияет на его ликвидность на вторичном рынке. И хотя в той или иной степени этому естественному процессу подвержены все машины, определенные модели способны сопротивляться появлению ржавчины гораздо дольше и эффективнее. Какие машины обладают кузовами, которые не гниют – в материале Daily-Motor.Ru.

Audi A6 (кузов C6)

Выпускавшийся в период с 2004 по 2011 годы способен противостоять коррозии даже при самых неблагоприятных условиях, включая сколы на капоте и в районе колесных арок. А все благодаря тому, что кузов таких «шестерок» изготавливали из алюминия.

Кроме того, немцы сделали всё, что только можно, чтобы защитить машину от появления ржавчины, в том числе подготовив прочные подрамники и лонжероны.

Volvo S80 (второе поколение)

Желанный для многих седан 2006-2016 годов выпуска зарекомендовал себя как один из самых крепких с точки зрения антикоррозионных качеств автомобилей.

Кузова таких машин обладали высоким уровнем оцинковки, а качественное лакокрасочное покрытие и идеальные зазоры между кузовными деталями сводили вероятность появления коррозии к минимальным значениям.

Porsche Cayenne (1 поколение)

Дебютная генерация знаменитого кроссовера «Порше» (2002-2010 годов выпуска) оказалась очень удачной для позиционирования модели как одной из самых крепким ЛКП в сегменте. Благодаря тому, что кузов немецкого «паркетника» красили толстым, гибким и упругим слоем краски, он замечательно выдерживал мелкие удары, потертости и сколы.

Плюсом ко всему стал и высокий уровень антикоррозионной защиты, при котором мелкие «рыжики» если и появлялись, то под пластиковыми элементами кузова и в районах сочленения панелей.

Кроме трех этих моделей в список автомобилей с самыми крепкими к коррозии кузовами можно также включить: Volvo XC90 (1 поколение – 2002-2016), BMW X5 E70 (второе поколение – 2006-2013), Mercedes-Benz S-Class W221 (2008-2012), Audi Q5 (2008-2018), а также BMW 5-Series E60 (2003-2010).