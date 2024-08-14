Назван внедорожник Toyota, который дешевеет медленнее, чем Land Cruiser

Ни для кого не секрет, что внедорожники Toyota обладают репутацией супер-надежных автомобилей, поражающих своей долговечностью. В том числе благодаря этому факту они практически не теряют в цене при перепродаже.

Накануне стало известно о том, какой из представителей этого сегмента машин в гамме Toyota является лучшим. И неожиданно для многих им стал не Toyota Land Cruiser, а Toyota 4Runner.

Как сообщает портал «Motorbiscuit», в среднем за 10 лет потеря цены внедорожника Toyota Land Cruiser составляет от 40 до 45%. При этом его родственник Toyota 4Runner обесценивается за этот же срок всего на 35-40% (то есть по 3-4 процента в год).

Одна из причин, по которым эта модель дешевеет низкими темпами, может быть связана с ее безотказностью. Машины 2024 года выпуска обладают оценкой в 86 баллов из 100 по шкале «J.D.Power», что соответствует показателю – «отлично».

Средний срок службы 4Runner (по подсчетам экспертов) составляет от 300 до 350 тысяч миль (482 – 565 тысяч километров), однако при должном обслуживании эта цифра способна увеличиваться почти вдвое, превышая отметку в 500 тысяч миль или 800 тысяч км.