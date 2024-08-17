Только два среднеразмерных пикапа попали в список 30 наиболее долговечных автомобилей 

Недавнее исследование показывает, что в мире остается не так много среднеразмерных пикапов, которые по уровню долговечности могут спорить с автомобилями в других сегментах. Только две такие модели смогли попасть в список 30 лучших машин, которые с наибольшей вероятностью проедут 400 тысяч километров и почти без проблем превысят эту цифру.

Как сообщает аналитическое агентство «iSeeCars», двумя самыми долговечными среднеразмеными пикапами на планете являются Toyota Tacoma и Honda Ridgeline. Другие популярные модели в этом сегменте не попали в ТОП-30.

В своем исследовании журналисты оценили более 402 миллионов автомобилей, чтобы определить какие из них обладают наибольшими шансами достигнуть отметку пробега в 400 тысяч км или более. Оказалось, что средний автомобиль имеет всего 8,6% вероятности проехать такой километраж без капремонта.

В общем ТОП-е что Honda Ridgeline, что Toyota Tacoma оказались довольно высоко. «Такома» приземлилась на четвертом месте, а «Риджлайн» занял шестую строчку. В случае с Toyota вероятность преодолеть расстояние в 400 тысяч километров и более составила 26,8%, что в 3,1 раза выше, чем в среднем. Тогда как Honda продемонстрировала результат в 25,8%.

Напомним, Toyota Tacoma и Honda Ridgeline – это абсолютно разные типы пикапов среднего размера. Первый создан для того, чтобы покорять бездорожье, в то время как второй ориентирован на комфорт и практичность. Одна из этих моделей сейчас продается на российском рынке по параллельному импорту. Цена на Toyota Tacoma стартует от 9 миллионов 700 тысяч рублей.