Какая Toyota самая надежная: мнение автомехаников

Надежность – один из аспектов, который водители ценят больше всего при принятии решения о покупке нового автомобиля. Никто не хочет тратить ближайшие несколько лет на посещение мастерской и накопление счетов за ремонт. Японский бренд Toyota обычно лидирует в рейтинге надежности, наряду с Lexus (люксовое подразделение «Тойоты») в сопровождении других азиатских марок. Но какая Toyota самая надежная? Свой выбор сделали автомеханики.

В США провели опрос среди сотрудников автомастерской Evans Toyota. Его результаты выложили на странице сервиса в соцсети «TikTok».

Первой моделью Toyota, которую упоминают в своем видео механики (среди них есть даже одна девушка), является Corolla, и происходит из начала 2000-х. Восьмое поколение этой модели считалось практически неубиваемым (с 1998 по 2002 год), как, собственно, и следующая генерация, появившаяся в 2003 году.

Кроме «Короллы» в списке лучших отметились также Toyota Camry, помимо которой в число претендентов на звание самой крепкой «Тойоты» вошли: внедорожник 4Runner и пикап Hilux.

Какая Toyota самая надежная?

По итогам голосования за звание самого безотказного автомобиля «Тойоты» безоговорочная победа досталась Camry. Машину 2006 года выпуска заокеанские механики назвали самой надежной и способной преодолевать более 500 тысяч км.

Что интересно, внезачетная победа была присвоена хэтчбеку Toyota Prius. По словам отдельных заокеанских механиков, в их послужном списке есть несколько таких машин, которые проехали с оригинальными гибридными батареями более 600 тысяч километров.