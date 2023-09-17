Lada Van – что известно о перспективной новинке «АвтоВАЗа»

В середине лета «АвтоВАЗ» подтвердил планы по расширению семейства Vesta моделями в новых кузовах. В качестве них был назван как кроссовер, по габаритам немного недотягивающийся до Toyota RAV4 и Kia Sportage, так и вместительный минивэн, который позиционируется как сменщик бестселлера Lada Largus. Что известно о последнем – в материале Daily-Motor.Ru.

Работы над Lada Van уже идут полным ходом. В документации проект проходит под заводским индексом RGH. Автомобиль уже собирались отправить на конвейер ранее, но в сотрудничестве с Renault.

Предполагалось, что в его основу ляжет «каблучок» Dokker, но в конечном счете в Тольятти от этой идеи отказались, а теперь, с уходом французов, воплотить ее в жизнь было бы уже невозможно.

В итоге было принято решение построить новый минивэн Lada, которому уготована судьба стать заменой проблемного в производстве Largus, на отечественной платформе, легшей в основу Lada Vesta.

По инсайдерской информации, от «Весты» проект Lada Van унаследует исключительно основание кузова, тогда как верхнюю часть машины инженеры и дизайнеры «АвтоВАЗа» разработают с нуля.

Несмотря на позиционирование машины как минивэна, «вэном» в классическом понимании такого кузова новинка Lada не будет. Для нее готовят двухобъемный кузов, как у того же «Ларгуса».

Появления первых предсерийных прототипов Lada Van стоит ждать не раньше дебюта кроссоверов Vesta. Официальный дебют «товарных» SUV может состояться в конце 2024 года, тогда как премьера минивэна состоится не раньше 2025-2026 года.