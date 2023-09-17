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Чек за ремонт попавшей в ДТП Tesla поверг владельца машины в шок

Он заплатил автосервису более половины начальной цены своего автомобиля 

Текст: Алексей Шмидт
tesla repair

Считается, что электромобили гораздо дешевле в обслуживании, нежели машины, работающие на бензине или дизеле. И это имеет смысл, но только до момента, пока они не попадают в ДТП. 

Один из владельцев автомобилей Tesla Model 3 в США по имени Мэтт недавно поведал историю о том, как ему пришлось распрощаться с суммой более 30 тысяч долларов за повреждения правого борта, нанесенные его машине грузовиком.

Мужчина попал в аварию во время подъезда к пункту взимания платы за проезд по платной дороге.

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Оба участника аварии во время одновременного маневра нарушали правила дорожного движения и в итоге их вина в ДТП была признана обоюдной, так что ремонтировать собственный автомобиль владельцу «Теслы» предстояло своими силами.

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Заехав в официальный сервис, занимающийся восстановлением Tesla, Мэтт был шокирован тем, сколько в этой мастерской насчитали за ремонт поврежденной Model 3. В общей сложности заказ-наряд включил в себя вместе с работой 217 позиций, а чек суммарно составил 30 тысяч 720 долларов или около 3 миллионов рублей. 

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Для сравнения, в базовой комплектации цена Model 3 в США начинается с отметки в 42 тысячи долларов или чуть больше 4 миллионов рублей. 

Фото:Wham Baam Teslacam/YouTube

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