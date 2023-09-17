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Новый Ford Mustang приехал к дилеру с перепутанными сиденьями

На ошибку обратили внимание только спустя некоторое время

Текст: Алексей Шмидт
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Новое поколение Ford Mustang обладает широкими возможностями персонализации, причем такими, что каждый отдельный автомобиль может сильно отличаться от остальных. Но порой дело доходит до крайности и завод отправляет на продажу машину, где кое-что оказалось серьезно перепутано.

Накануне в Сети появились фотографии фастбэка Mustang S650 GT Premium Vapor Blue, в котором на первый взгляд нет ничего необычного. Однако если хорошо присмотреться, то на снимках его интерьера можно заметить два полностью разных сиденья. 

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Оба кресла выпущены компанией Recaro, но каждое из них использует разные материалы отделки. Кроме того, заметить разницу в них можно даже по цвету шильдиков с логотипом бренда. 

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На профильных форумах объясняют появление у дилера «Мустанга» с перепутанными сиденьями тем, что в шоу-румы машины приходят с закрытыми полиэтиленом сиденьями, поэтому на ошибку никто не обратил внимание вплоть до того момента, пока автомобиль не добрался до автосалона.

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Разумеется, не обошлось и без комментариев, критикующих сотрудников американского завода Ford, которые недавно объявили забастовку, требуя повысить себе заработную плату. 

Случай с новым Mustang уже не первый, когда в Ford путают комплектующие, которые устанавливают в разные версии своих моделей. Ранее похожая история произошла с Ford Bronco Wildtrak, а также кабриолетом Mustang EcoBoost.

Источник:CarsCoops

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