Новый Ford Mustang приехал к дилеру с перепутанными сиденьями

Новое поколение Ford Mustang обладает широкими возможностями персонализации, причем такими, что каждый отдельный автомобиль может сильно отличаться от остальных. Но порой дело доходит до крайности и завод отправляет на продажу машину, где кое-что оказалось серьезно перепутано.

Накануне в Сети появились фотографии фастбэка Mustang S650 GT Premium Vapor Blue, в котором на первый взгляд нет ничего необычного. Однако если хорошо присмотреться, то на снимках его интерьера можно заметить два полностью разных сиденья.

Оба кресла выпущены компанией Recaro, но каждое из них использует разные материалы отделки. Кроме того, заметить разницу в них можно даже по цвету шильдиков с логотипом бренда.

На профильных форумах объясняют появление у дилера «Мустанга» с перепутанными сиденьями тем, что в шоу-румы машины приходят с закрытыми полиэтиленом сиденьями, поэтому на ошибку никто не обратил внимание вплоть до того момента, пока автомобиль не добрался до автосалона.

Разумеется, не обошлось и без комментариев, критикующих сотрудников американского завода Ford, которые недавно объявили забастовку, требуя повысить себе заработную плату.

Случай с новым Mustang уже не первый, когда в Ford путают комплектующие, которые устанавливают в разные версии своих моделей. Ранее похожая история произошла с Ford Bronco Wildtrak, а также кабриолетом Mustang EcoBoost.