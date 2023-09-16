Автомобильный эксперт раскритиковал новый кроссовер Jeep: он сломался 4 раза за время теста

Одно из главных лиц портала «Carwow» и официального канала этого издания на YouTube Мэтт Уотсон подверг серьезной критике новый компактный кроссовер Jeep, получивший название Avenger (в переводе «Мститель»). Всё из-за того, что он продемонстрировал себя крайне ненадежным даже при коротком опыте его эксплуатации.

В распоряжении Уотсона попала именно электрическая версия Avenger, хотя в некоторых странах эту модель можно купить в том числе и с бензиновым мотором.

При попытке протестировать «батарейный» Avenger как в городском, так и шоссейном режиме, блогер столкнулся одной странной неприятностью. Машина выходила из строя четырежды.

Каждый раз поломка сопровождалась появлением на приборной панели предупреждающего сообщения о необходимости остановить автомобиль из-за неисправности тормозной системы. Всё это, по его словам, сопровождалось жужжащими звуками из-под капота, и заставляло прерывать испытания.

Кроме того, автомобильному эксперту сильно не понравился ряд решений Jeep, которые они реализовали в своем новом субкомпактном кроссовере. Во-первых, он раскритиковал компанию за звуки работы различных индикаторов этой машины, в том числе поворотники:

«Это что-то похожее на звуки битбокса или «мусорного» синтезатора из 80-х».

Кроме того, блогер посетовал на воющий шум, издаваемый тормозами, когда автомобиль катится на невысокой скорости. Также в список недостатков Avenger была включена неправильная конструкция салонного зеркала заднего вида, а также креплений ремней безопасности, которые мешают откидыванию сидений.

Напомним, Jeep Avenger появился в 2022 году. Машину спроектировали на платформе CMP. Сейчас такие автомобили продают в Европе по ценам от 40 тысяч евро или 4,2 миллиона рублей по текущему курсу.