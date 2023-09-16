Младшая сестра «Весты» – всё, что известно об одной из главных новинок «АвтоВАЗа»

Абсолютный бестселлер в линейке «АвтоВАЗа» – это ее бюджетник Granta. Однако вскоре самая недорогая Lada будет заменена новой, более современной моделью, для которой выбрано имя Iskra. Чего можно ожидать от перспективной новинки российского автогиганта – в материале Daily-Motor.Ru.

Впервые о «младшей сестре Весты» стало известно несколько лет назад, когда «АвтоВАЗ» вместе с Renault взялись за проект некой Lada B-класса.

Несмотря на то, что французы покинули Россию и вышли из состава акционеров тольяттинского завода, эта модель сохранит изначально иностранную платформу CMF-B, но ее (благодаря поиску поставщиков комплектующих) постараются сделать максимально отечественной.

Дизайн автомобиля сделают максимально современным и похожим на недавно пережившую обновление «Весту». Габариты машины не раскрываются, но она должна оказаться немного крупнее Granta, однако компактнее той же Vesta.

Агрегатная линейка Iskra сейчас засекречена, но об одном можно говорить с большой вероятностью – у этой новинки «АвтоВАЗа» будет вариатор, который может дебютировать в Lada Vesta NG. Это бесступенчатая коробка передач одного из китайских производителей.

Премьеру Lada Iskra стоит ждать в следующем году. На первых порах продавать «Искру», у которой помимо седана будут версии в кузовах универсал и кросс-универсал, собираются параллельно с Granta, но уже к 2026 году самая простая на сегодняшний день модель «АвтоВАЗа» будет снята с производства.