Kia Tasman – появились первые изображения 

Южнокорейский автопроизводитель Kia активно пытается влиться в новый для себя сегмент автомобилей в кузове пикап. Еще в прошлом году топ-менеджеры компании заявляли, что собираются выпустить к 2027 году даже не один, а сразу несколько первых представителей этого сегмента.

По крайней мере для одного из них уже определили название – машину назовут Tasman. Как она будет выглядеть показали в Сети независимые художники из «NYMammoth».

Разработка Kia Tasman сейчас находится на начальной стадии, так что все прототипы, которые нет-нет, но попадаются в объективы фотошпионов, обкатываются в тестовых мулах Kia Mohave.

Определить, что скрывается под такой 100-процентной маскировкой невозможно, но корейские дизайнеры уверены, что новинка частично позаимствует экстерьер у других моделей компании, в том числе у того же Mohave.

Спереди пикапу достанется точно такая же оптика, состыкованная с радиаторной решеткой «нос тигра». По бокам бампера расположатся двухуровневые противотуманки, а его нижнюю часть прикроет специальная губа и стальная защита двигателя и коробки передач.

По бокам машины можно заметить специальные подножки, которые обеспечат более удобный доступ в салон автомобиля, обладающего высоким дорожным просветом, а сзади расположится стандартная для этого класса по размерам грузовая платформа.

О том, какой окажется техническая сторона Tasman, пока сказать сложно, но понятно, что у пикапа будет 2-рядная кабина. Ожидается, что он сможет перевозить почти тонну груза, а также будет способен выдерживать буксировку прицепа массой до 3,5 тонн.

Презентация Kia Tasman состоится в 2024 году, а годом спустя машина встанет на конвейер завода в Южной Корее и появится в продаже как на местном, так и на экспортных рынках.