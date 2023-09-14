Стартовали продажи нового китайского кроссовера за 2,7 млн рублей, который выпускают в России

Китайская автомобильная марка BAIC продолжает расширять свою модельную линейку, представленную на российском рынке, и собирающуюся на мощностях предприятия «Автотор» в Калиниграде. Накануне стало известно, что «поднебесный» автопроизводитель начинает продажи в РФ нового компактного кроссовера, которому досталось имя X55.

BAIC X55 – это «паркетник» с длиной в 4,6-метра, шириной – 1,9-метра и высотой 1,7-метра. Расстояние между его осями равно 2,7-метрам. По габаритам «пятьдесят пятый» даже немного превосходит популярные кроссоверы Toyota RAV4 и Kia Sportage.

Машину построили на архитектуре BMFA, а также оснастили ее поперечно расположенным бензиновым «наддувным» мотором, выдающим 188 лошадиных сил. Ассистирует ему семидиапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

В отличие от большинства своих конкурентов, включая те же Toyota RAV4 и Kia Sportage, «китаец» может быть только переднеприводным.

В арсенал BAIC X55 входят: современные электрические помощники, включая систему кругового обзора, датчики парковки, адаптивный «круиз», а также 2-зонная климатическая система и электропривод пятой двери.

Продавать китайскую новинку, собранную в Россию, будут в двух вариантах оснащения: Comfort и Elite. В начальной версии стоимость кроссовера составляет 2 миллиона 755 тысяч рублей, тогда как в «топовой» комплектации за машину просят 3 миллиона рублей.