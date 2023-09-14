В Россию привезли японский седан на замену Lada Granta, который стоит как новая Vesta

Одной из самых бюджетных моделей в линейке компании Mitsubishi является субкомпактный седан Attrage. Изначально разрабатывавшаяся для рынков Юго-Восточной Азии 4-дверка с недавнего времени стала доступна и в России, но ввозят такие машины не по официальным каналам, а по параллельным схемам.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, на российском рынке появились седаны Attrage 2023 года выпуска. Его особенность заключается в том, что этот автомобиль является прямым конкурентом отечественного бестселлера Lada Granta.

Его длина равна 4245 мм, ширина – 1670 мм, высота – 1506 мм, а размер колесной базы составляет 2550 мм. Таким образом, по большинству параметров японская четырехдверка сопоставима с «Грантой».

В Россию такие седаны ввозят с 1,2-литровым бензиновым атмосферным мотором, выдающим 80 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая трансмиссия (вариатор), которой у Lada Granta нет и в ближайшее время не появится.

Несмотря на то, что формально Attrage состоит в сегменте Lada Granta, в России ввезенный с помощью параллельного импорта автомобиль стоит гораздо дороже отечественной 4-дверки. За него «серые» дилеры просят почти как за «топовые» комплектации Lada Vesta NG или 1 миллион 865 тысяч рублей.