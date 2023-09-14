ДомойАвтоновости сегодняВ Россию привезли японский седан на замену Lada Granta, который стоит как...

В Россию привезли японский седан на замену Lada Granta, который стоит как новая Vesta

Зато у него есть автоматическая трансмиссия, которой нет в "Ладах"

Текст: Алексей Шмидт
mitsubishi attrage left side view

Одной из самых бюджетных моделей в линейке компании Mitsubishi является субкомпактный седан Attrage. Изначально разрабатывавшаяся для рынков Юго-Восточной Азии 4-дверка с недавнего времени стала доступна и в России, но ввозят такие машины не по официальным каналам, а по параллельным схемам.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, на российском рынке появились седаны Attrage 2023 года выпуска. Его особенность заключается в том, что этот автомобиль является прямым конкурентом отечественного бестселлера Lada Granta. 

mitsubishi attrage left side view outdoor

Его длина равна 4245 мм, ширина – 1670 мм, высота – 1506 мм, а размер колесной базы составляет 2550 мм. Таким образом, по большинству параметров японская четырехдверка сопоставима с «Грантой». 

В Россию такие седаны ввозят с 1,2-литровым бензиновым атмосферным мотором, выдающим 80 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая трансмиссия (вариатор), которой у Lada Granta нет и в ближайшее время не появится.

mitsubishi attrage dashboard

Несмотря на то, что формально Attrage состоит в сегменте Lada Granta, в России ввезенный с помощью параллельного импорта автомобиль стоит гораздо дороже отечественной 4-дверки. За него «серые» дилеры просят почти как за «топовые» комплектации Lada Vesta NG или 1 миллион 865 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

Интересное по теме:

Рекомендуем:

Названы 5 электромобилей, которые нельзя покупать в подержанном состоянии

Возрожденный пикап Mitsubishi Rider показали на первых изображениях

Стартовали продажи нового китайского кроссовера за 2,7 млн рублей, который выпускают в России

У кроссовера Nissan за 700 тысяч рублей появится «черная» версия

Hyundai и Kia обвиняют в массовых угонах своих автомобилей соцсети и полицию

Новейший флагманский кроссовер Genesis получит необычные двери: первые изображения

Названы два китайских кроссовера, которые ничем не хуже «корейцев» и «японцев»

«Космовэн» Hyundai адаптировали для покупателей с ограниченными возможностями

В России начнут выпускать новый 7-местный минивэн с расходом топлива 0 литров на 100 км

В Россию завезли кроссовер Honda, который все сильно хотят купить на «вторичке» 

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+