У кроссовера Nissan за 700 тысяч рублей появится «черная» версия

Премьера этой модели состоялась в 2020 году, после чего она сразу же завоевала статус бестселлера на рынках развивающихся стран. Впоследствии дизайн кроссовера даже запатентовали в России, но в продажу так и не запустили. Несмотря на это он продолжает активно продаваться в Юго-Восточной Азии и вскоре даже обзаведется там новой спецверсией.

Речь идет о модификации «паркетника» Magnine под названием Black Edition, которую обещают начать продавать в Индии в октябре 2024 года. Ее главным отличием должен стать черный цвет основных элементов экстерьера и интерьера.

В основу машины ляжет одна из «топовых» комплектаций Magnite. Таким машинам достанутся светодиодные фары-биопрожекторы с характерными светодиодными указателями поворота в стиле светового меча, привлекательный хромированный молдинг задних стоек, а также серебристая и красная полосы, простирающиеся почти через всю боковину кузова.

В салоне «черных» Magnite используют обивку сидений из ткани этого цвета, установят 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, плюс 7-дюймовую цифровую комбинацию приборов.

Комплектовать кроссовер продолжат двумя вариантами бензиновых моторов, включающих в себя литровый «атмосферник» на 71 л.с. и турбомотор аналогичного объема, выдающий 99 «сил». Связку первому составит 5-скоростная МКПП, тогда как для второго будет положен вариатор CVT. Привод – только передний.

Сколько будет стоить спецверсия Magnite пока не уточняется, но за обычный вариант этого компактного кроссовера в Индии сейчас просят от 599 тысяч 900 рупий или около 700 тысяч рублей по текущему курсу.