«Космовэн» Hyundai адаптировали для покупателей с ограниченными возможностями

Минивэн компании Hyundai, получивший название Staria (отсылка к слову «Star» или «Звезда»), появился в 2021 году, став одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте как благодаря необычному «космическому» дизайну, так и за счет приемлемых цен.

Со временем линейка этой модели расширялась спецверсиями, которые недавно пополнились вариантом, предназначенным для людей с ограниченной подвижностью.

Новое исполнение Staria, получившее имя Paravan, представляет собой заводскую модификацию этого «вэна» для водителя и пассажиров, передвигающихся на инвалидных колясках. Машину показали на выставке Rehacare в Дюссельдорфе (Германия).

Автомобиль с девятью посадочными местами обладает задними сдвижными дверями с электрическим управлением, а также автоматизированной системой их закрывания.

Внутри инженеры Hyundai постарались обеспечить водителю и пассажирам с ограниченными возможностями максимальный уровень удобства и комфорт.

Пол минивэна был опущен от стоек лобового стекла к задним стойкам, чтобы увеличить высоту в салоне до 1,4-метра, а водительское место обзавелось специальными якорями, к которым можно крепить инвалидную коляску.

В новой версии Staria покупатель машины с ограниченной подвижностью сможет не только управлять автомобилем, но и поддерживать один из рядов сидений неподвижным. Плюс использовать ручные устройства управления акселератором и тормозами, а также системы, активируемые голосом (различные индикаторы, звуковой сигнал, электрический привод солнцезащитного козырька и многое другое).

В продажу новая версия Staria должна поступить через несколько месяцев.