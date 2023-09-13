Самый популярный кроссовер Hyundai близок к «альтернативному» обновлению

Бестселлер компании Hyundai под названием Creta был представлен в актуальном поколении в 2021 году, после чего из-за своего нестандартного дизайна пережил ускоренное обновление. Однако в Индии до сих пор продают дорестайлинговые кроссоверы, которые готовятся к модернизации только сейчас. Какими они будут рассказали журналисты местных СМИ.

Как утверждают в индийской автомобильной прессе, ссылаясь на собственные источники, дизайн «альтернативной» Creta в обновленном варианте будет черпать вдохновение с популярного большого вседорожника Palisade.

Машине достанутся вертикально расположенные раздельные фары со светодиодным рисунком, заимствованным у среднеразмерного SUV. Помимо которых новая «Крета» позаимствует у «Палисада» еще и радиатору решетку с кубообразным наполнением.

Основной акцент в рестайлинге сделают на безопасности. Кроссовер должен получить технологию ADAS (Advanced Driver Assistance System), включающую в себя адаптивный круиз-контроль, помощника при удержании в пределах полосы движения, систему предупреждения о выезде из полосы движения, а также предотвращения столкновений в «слепых» зонах и многое другое.

В салоне машину ждет появление новой мультимедийной системы с большим сенсорным дисплеем и цифровой комбинации приборов высокой четкости.

Что касается технической части, то ее новая индийская Creta позаимствует у местного седана Hyundai Verna. Машина получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 160 лошадиных сил, а также атмосферный и дизельный двигатели этого же объема на 115 л.с. Выбор трансмиссий будет состоять из МКПП или «автомата».

В продажу новая Creta для Индии поступит в 2024 году.