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Chery готовит новый кроссовер, который может оказаться крупнее Tiggo 9

Его длина составит почти 5 метров 

Текст: Алексей Шмидт

Не так давно китайский автопроизводитель Chery представил свою самую большую модель в линейке кроссоверов – Tiggo 9. Она уже доступна в России благодаря усилиям параллельных импортёров, а вскоре появится у нас и официально, но под брендом Jaecoo. Но в «Поднебесной» уже стартовали тесты очередного нового «паркетника» Chery, который должен оказаться даже крупнее «Тигго 9».

Новинку, известную сейчас под заводским наименованием Т28, запечатлели во время дорожных испытаний в КНР.

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Кузов машины традиционно для еще не дебютировавшей модели был скрыт плотным камуфляжем, но некоторые важные элементы дизайна автомобиля уже заметны. 

Так, к примеру, спереди машине достанется вертикальная радиаторная решетка, а также ряд деталей, схожих с Tiggo 9. При этом крылья и двери у T28 собственные, а длина должна составить около 5 метров (у «девятки» этот показатель равен 4,8-метрам). 

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В качестве платформы для модели должна выступить архитектура T2X, которая была создана для разработки среднеразмерных и полноразмерных кроссоверов. 

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Продавать новый вседорожник Chery собираются как в версии с двигателем внутреннего сгорания, так и в гибридном исполнении. В первой в качестве мотора может выступить 2-литровый 261-сильный бензиновый агрегат TGDi (400 Нм), агрегатированный 7-скоростным «роботом» или 8-диапазонным «автоматом». 

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Что касается гибридного варианта, то для него могут задействовать более современный 2-литровый турбомотор, работающий в связке с 3-скоростной коробкой DHT. 

Премьера новинки Chery должна состояться в начале 2024 года. 

Источник:Carnewschina

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