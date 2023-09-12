Suzuki Jimny получил новую крутую, но неофициальную версию 

Ателье Twisted известно тем, что выпускает собственные варианты классических внедорожников Land Rover Defender.

Недавно британцы решили, что им пора расширить каталог моделью, которая гораздо бюджетнее «Дефендера», но может похвастать в стоке точно такими же качествами на бездорожье, что и местный «вездеход».

Правда сразу же в Twisted столкнулись с проблемой, когда выяснилось, что в Европе сейчас продается только коммерческая версия Suzuki Jimny, так как пассажирская не соответствует стандартам выбросов.

В итоге в руки тюнеров этот японский внедорожник попал только с двумя передними креслами, тогда как задний диван в нем согласно правилам для коммерческой техники был удален, но это их не остановило.

Как и в других своих проектах, британцы постарались изменить как внешний облик машины, так и ее интерьер, сделав его по-настоящему роскошным.

Снаружи машине достались новые колесные диски сатинового черного оттенка, и обутые в покрышки BFGoodrich All Terrain, а также зеркала и радиаторная решетка, окрашенные в тот же цвет, что и кузов. При этом самые значительные изменения произошли внутри внедорожника.

Машине достался второй ряд сидений, а также отделка кресел, выполненная из черной и коричневой кожи. Этот же материал использовался для обивки рулевого колеса, дверных панелей и селектора переключения передач.

Кроме того, у машины появился собственный сенсорный дисплей с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Определенные изменения были внесены и в техническую сторону внедорожника. Jimny от Twisted получил новые задние стабилизаторы поперечной устойчивости и специальную спортивную подвеску, а также за счет модифицированного блока управления и турбонаддува более мощный двигатель, отдача которого выросла со 102 до 165 лошадиных сил. Пару ему составила 5-скоростная МКПП.

Теперь за тюнингованные «Джимни» в Twisted собираются просить без учета налогов около 49 тысяч 500 фунтов стерлингов или около 5,7 миллиона рублей.