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Suzuki Jimny получил новую крутую, но неофициальную версию 

Ее подготовили британские тюнеры

Текст: Михаил Романченко
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Ателье Twisted известно тем, что выпускает собственные варианты классических внедорожников Land Rover Defender. 

Недавно британцы решили, что им пора расширить каталог моделью, которая гораздо бюджетнее «Дефендера», но может похвастать в стоке точно такими же качествами на бездорожье, что и местный «вездеход».

Правда сразу же в Twisted столкнулись с проблемой, когда выяснилось, что в Европе сейчас продается только коммерческая версия Suzuki Jimny, так как пассажирская не соответствует стандартам выбросов. 

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В итоге в руки тюнеров этот японский внедорожник попал только с двумя передними креслами, тогда как задний диван в нем согласно правилам для коммерческой техники был удален, но это их не остановило. 

Как и в других своих проектах, британцы постарались изменить как внешний облик машины, так и ее интерьер, сделав его по-настоящему роскошным. 

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Снаружи машине достались новые колесные диски сатинового черного оттенка, и обутые в покрышки BFGoodrich All Terrain, а также зеркала и радиаторная решетка, окрашенные в тот же цвет, что и кузов. При этом самые значительные изменения произошли внутри внедорожника.

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Машине достался второй ряд сидений, а также отделка кресел, выполненная из черной и коричневой кожи. Этот же материал использовался для обивки рулевого колеса, дверных панелей и селектора переключения передач. 

Кроме того, у машины появился собственный сенсорный дисплей с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

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Определенные изменения были внесены и в техническую сторону внедорожника. Jimny от Twisted получил новые задние стабилизаторы поперечной устойчивости и специальную спортивную подвеску, а также за счет модифицированного блока управления и турбонаддува более мощный двигатель, отдача которого выросла со 102 до 165 лошадиных сил. Пару ему составила 5-скоростная МКПП. 

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Теперь за тюнингованные «Джимни» в Twisted собираются просить без учета налогов около 49 тысяч 500 фунтов стерлингов или около 5,7 миллиона рублей. 

Источник:Motor.es
Фото:Twisted

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