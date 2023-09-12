Новый внедорожник Haval Raptor оценили на родине в 2 миллиона рублей

В Сеть оказались слиты дилерские буклеты, раскрывающие некоторые важные подробности о новом внедорожнике Haval Raptor, который готовится к выходу в продажу на рынке Китая.

Судя по маркетинговым материалам, «вездеход» собираются комплектовать гибридной силовой установкой, а также так называемым интеллектуальным интерьером с 12,3-дюймовой ЖК-панелью и 14,6-дюймовым центральным дисплеем.

Обе системы будут функционировать на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155, что должно обеспечить им быстроту работы.

В список оснащения машины должна войти навигация, панорамное изображение на 540 градусов, проекционный дисплей, множество подстаканников, подлокотник с регулируемой температурой внутри, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт с рассеиванием тепла, а также до 10 динамиков и многое другое.

Длина Raptor составит 4,8-метра, ширина – 1,9-метра, высота – 1,8-метра. Размер колесной базы должен оказаться равен 2,7-метрам, а объем багажника 586-литрам, но его можно увеличить до 1404 литров, сложив спинки задних сидений.

Под капотом новинке Haval достанется гибридная система на базе 1,5-литрового турбомотора и трансмиссии Hi4. Ее максимальная мощность составит 167 лошадиных сил, а крутящий момент будет равен 243 Нм.

На выбор предложат литий-железо-фосфатные аккумуляторы емкостью 19,09 и 27,54 кВт/ч, обеспечивающие запас хода исключительно на электротяге 102 и 145 километров соответственно.

Но, пожалуй, самой интересной информацией из буклетов стало даже не всё это, а цена, по которой Haval собирается продавать Raptor на родине. В Китае за машину будут просить от 160 до 190 тысяч юаней, что эквивалентно суммам в 2 миллиона 100 – 2 миллиона 250 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Со временем автомобиль имеет высокие шансы появиться в России, но пока неофициально, а по параллельному импорту. Правда в таком случае его цена будет значительно выше, чем стоимость, раскрытая для рынка «Поднебесной».