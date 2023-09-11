Tesla дешевле 2,4 млн рублей: раскрыты подробности о Model 2

Слухи о том, что Tesla готовит электромобиль начального уровня, который будет стоить менее 25 тысяч долларов (примерно 2,4 млн рублей по нынешнему курсу), ходят уже давно, но пока никаких официальных подтверждений со стороны компании относительно этого проекта нет.

Недавно в свет вышла книга Уолтера Айзексона «Илон Маск», в которой неожиданно стали известны некоторые подробности о самой недорогой «Тесла».

Отрывок, опубликованный в Сети одним из пользователей, рассказывает о том, что самый доступный автомобиль в линейке Tesla будет иметь футуристичный дизайн, основываясь на Cybertruck как на эталоне.

Вот как описал экстерьер обеих этих моделей сам глава Tesla Илон Маск:

«Когда один из них (этих автомобилей) появится из-за угла, люди должны решить, что видят что-то из будущего».



Напомним, дебютный пикап американской компании еще не вышел в продажу, но как он будет выглядеть уже известно. Машине достанется более обтекаемый кузов, чем у его главных конкурентов в лицах Ford F-150 Lighting и Rivian R1T. Примерно такого же подхода в Tesla собираются придерживаться и в самом доступном электрокаре.

Техническая информация о проекте, который, по слухам, получит название Model 2, сейчас засекречена. Единственное, что известно на сегодня, так это предварительная стоимость машины.

В случае, если Маску удастся сделать цену этого электромобиля менее 25 тысяч долларов, то новинка Tesla окажется почти в 2 раза дешевле Model 3, за которую сейчас просят от 40 тысяч 240 долларов.

В продажу Tesla Model 2 может выйти уже в следующем году.