Новое поколение Hyundai i20 N будет электрическим: первые изображения

Появившийся в 2020 году «заряженный» хэтчбек Hyundai i20 N произвел фурор в сегменте «подогретых» хэтчей B-класса практически сразу после своего выхода в продажу.

Параллельно с этим событием в Сети появились слухи о том, что в новом поколении эта модель станет полностью электрической, оказавшись ответом на готовящиеся «батарейные» 5-дверки VW ID.2 GTI и Renault 5.

Как будет выглядеть такой автомобиль пока неизвестно, но независимый дизайнер с портала «The KCB» пофантазировал на этот счет, подготовив рендеры электрического i20 N.

Картинки разработал автомобильный художник с ником «Sustvin». По его мнению машине достанется более современный дизайн с двухуровневой оптикой, где сверху расположится тонкая светодиодная полоса ДХО, а снизу основной блок фар.

Передний бампер получит более агрессивный внешний вид, чем у актуального i20N, а по его бокам установят по два закрылка, улучшающих аэродинамику.

Венчать картину предстоит обвесу по нижней кромке кузова красного цвета и камерам вместо наружных зеркал.

Каких изменений ждать от кормы машины – дизайнер не показал, но на рендере частично виден большой спойлер, установленный на пятой двери.

Напомним, в гамме Hyundai уже есть один «заряженный» электрический хэтчбек – Ioniq 5. Его премьера состоялась этим летом.