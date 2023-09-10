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«ГАЗ» выпустит новую «Волгу-2024» для депутатов: что это будет за автомобиль

Премьера уже через год

Текст: Алексей Шмидт
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Этим летом руководитель Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров анонсировал появление некоего автомобиля, который может представлять собой большой седан. Его выпуск якобы собираются наладить на предприятии «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, а также пересадить на него чиновников среднего звена и обеспеченных россиян. Каким он может оказаться – в материале Daily-Motor.Ru.

Судя по комментарию как самого Мантурова, так и впоследствии депутатов парламента, появление новой «Волги» вопрос решенный на уровне правительства. Более того, уже известны даже предварительные сроки – машина должна появиться примерно через год.

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Разумеется, разработать с нуля автомобиль и запустить его в столь короткий срок на рынок невозможно, а это значит, что новая «Волга» будет представлять собой творение бейдж-инжиниринга, когда машина одной из компаний примеряет на себе шильдики другого бренда. 

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В случае с российским представительским седаном выбор иностранного партнера будет ограничен, поэтому с большой долей вероятности можно говорить об одном из китайских автопроизводителей.

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Сейчас в России «поднебесных» компаний, предлагающих седаны длиной около 5-метров, немного. И наиболее в эту категорию вписывается 4-дверка Hongqi H5. Это 4,9-метровая 4-дверка, оснащенная 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 лошадиных сил и 340 Нм. С места до 100 км/ч она разгоняется за 7,8-секунды. 

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В России за Hongqi H5 сейчас просят от 4 миллионов 790 тысяч рублей, что уже немало. Но если следовать той же логике, что с клонами «Москвич 3» и «Sehol X4», получив шильдики «Волги» и встав на конвейер российского завода этот автомобиль может оказаться даже дороже оригинала. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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