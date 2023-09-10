Новый причудливый кроссовер Citroen показали на первых изображениях

В Индии, Юго-Восточной Азии и Южной Америке Citroen C3 Aircross обновился еще этим летом, но в Европе и Штатах французы под этим именем продают совершенно другой автомобиль, который ожидается только к 2024 году. Как он может выглядеть показали независимые дизайнеры с портала «CarsCoops».

На рендерных изображениях C3 Aircross, предназначенный для развитых стран, предстал в совершенно ином внешнем облике, нежели его вариант для развивающихся государств. Машине достался дизайн, некоторые решения в котором ранее были опробованы в концепт-каре Oli 2022.

Кроссовер получил новую овальную двойную шевронную эмблему автопроизводителя, а также более простые светодиодные фары, пластиковую облицовку бампера и ультра-компактную радиаторную решетку.

В профиль машина, судя по всему, позаимствует элементы экстерьера своего южного родственника, обзаведясь простыми панелями, снижающими затраты на производство.

Длина «паркетника» с причудливым внешним обликом должна составить 4,3-метра, а в его салоне могут расположиться те же новые элементы интерьера, которые появились в уже продающемся на ряде рынков кроссовере.

Это новая цифровая комбинация приборов, 10-дюймовый экран мультимедийной системы и красочные акценты на передней панели.

О технической стороне автомобиля пока доподлинно ничего неизвестно, но, скорее всего, европейский C3 Aircross переберется на новую архитектуру CMP и будет предлагаться как в версиях с мягкими гибридами, а также электромоторами.