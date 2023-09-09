Нехватка квалифицированных автоэлектриков делает владение электрокарами дороже и сложнее, чем машинами с ДВС

Несмотря на все большее распространение электрокаров в мире, а также отсутствие в них широкого списка механических деталей, обслуживание и ремонт таких машин только дорожает.

Согласно исследованию, проведенному журналом «CarsCoops», эта странная тенденция может быть связана со сложностью такой техники, а также отсутствием квалифицированных специалистов.

Утверждается, что владельцам электромобилей приходится платить в автосервисах гораздо большие суммы, чем тем, кто предпочитает машины с ДВС, а также ждать свои автомобили намного дольше.

Как пишет Reuters, это связано с отсутствием квалифицированных автоэлектриков, способных ремонтировать и обслуживать такие автомобили. Большая часть таких специалистов работает в дилерских центрах, а не в независимых автомастерских, что не позволяет создать конкуренцию и снизить цены.

Дело в том, что многие современные электромобили комплектуются 400- и 800-вольтовыми системами, обращение с которыми неподготовленными автоэлектриками может привести даже к летальным исходам.

Помимо поражения током также существует риск, связанный с возгораниями литий-ионных батарей, потушить которые без специального оборудования практически невозможно.

Мировые автопроизводители уже осознали масштаб проблемы и ищут пути их решения. Так, к примеру, с недавних пор Tesla проводит курсы для автоэлектриков по всей территории США, а также обучает специалистов для независимых автомастерских, тогда как Siemens инвестирует 30 миллионов долларов в собственную программу подготовки сервисменов, способных заниматься обслуживанием и установкой зарядных устройств в электрокары.

Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе ремонт электромобилей продолжит дорожать, а время ожидания их из автосервисов будет только увеличиваться.