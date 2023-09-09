Подробную инструкцию, как переоборудовать Fiat Ducato в крутой автодом, продают за 12 тысяч рублей

Мир караванинга и кемперов в последние годы в моде, а это значит, что и без того высокие цены на автодома увеличиваются невероятными темпами.

Что делать, если хочется путешествовать с большим комфортом, но в распоряжении есть лишь простой коммерческий фургон Fiat Ducato, показали авторы YouTube-канала «Ladi & Margaret», построившие крутой дом на колесах собственными руками.

Теперь они продают инструкцию по переоборудованию таких машин в интернете за 125 долларов или примерно 12 тысяч рублей.

Превращение заурядного итальянского фургона в удобный кемпер далось семейной паре непросто. Для того, чтобы вдохнуть в него жизнь, им потребовалось 3 года. Весь длительный процесс превращения обычного Ducato во впечатляющий и современный кемпер они уместили в 36-минутный гипнотический ролик.

Судя по кадрам из видео, процесс трансформации «Фиата» в кемпер начался с его полного разбора, покрытия антикором днища, а также наклейки на пол ковролина, вырезания окон и создания подножек по бокам.

Далее были подготовлены резервуар для воды, сделана шумоизоляция, электрический подъемник для велосипедов, смонтирована мини-кухня и интеллектуальные решения для хранения вещей, а также солнечные батареи на крыше.

Создатели машины утверждают, что их инструкция по превращению Fiat Ducato в автокемпер включает в себя весь список необходимых элементов для этого процесса, а также схемы и 3D-изображения, которые при желании позволяют реализовать эту задумку не за 3 года, как это получилось у них, а всего за несколько месяцев.