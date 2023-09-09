Новейший 5-метровый кроссовер Kia приехал в Россию и оказался в 2 раза дороже, чем в Южной Корее

Kia начала продажи нового флагманского кроссовера, работающего на электричестве, этим летом. Пока автомобилю еще далеко до статуса бестселлера на местном рынке – продажи падают на протяжении трех месяцев подряд. И, похоже, эта тенденция будет продолжаться.

Сейчас машина официально представлена только в Южной Корее, но с недавнего времени ее стало возможно купить и в России.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, несколько параллельных импортеров начали поставки Kia EV9 в Россию. Машины представлены в автосалонах «серых» дилеров в Москве и Владивостоке.

Kia EV9 – это самый большой автомобиль компании, построенный на электрической модульной платформе E-GMP. Его длина составляет 5-метров, ширина – 2-метра, а высота – 1,7-метра. По габаритам «батарейный» кроссовер близок к внедорожным моделям с ДВС Telluride и Mohave.

Внутри расположено три ряда сидений, а пассажиры могут разместиться с большим комфортом, чем в бензиновых и дизельных кроссоверах за счет 3,1-метровой колесной базы и ровного пола (батарея находится под днищем).

В Россию ввезли небольшую партию EV9, оснащенных двумя электромоторами суммарной мощностью 385 лошадиных сил. Привод – полный. На разгон с места до 100 км/ч такие машины тратят 6 секунд, а емкость их аккумуляторов равна 99,8 кВт/ч.

Южнокорейская пресса утверждает, что на местном рынке EV9 не пользуется высоким спросом из-за своей завышенной цены. За автомобиль там просят от 73 миллионов 370 тысяч вон или около 4 миллионов рублей.

Но в России машину оценили гораздо дороже. Минимальная стоимость флагманского электрокроссовера Kia на нашем рынке составляет 8 миллионов 460 тысяч рублей.