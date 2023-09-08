Нового конкурента Hyundai Creta от Honda оценили в 1,3 млн рублей

В начале этого лета Honda представила на суд общественности новый субкомпактный кроссовер, которому предстоит бороться за покупателей с бестселлером Hyundai Creta, а также другими представителями этого высококонкурентного SUV-сегмента. Накануне стало известно, что машина вышла на первый для себя рынок.

Дебютной страной, где начались продажи нового паркетника Honda, получившего имя Elevate, оказалась Индия, где параллельно со стартом реализации был раскрыт его официальный ценник.

Там за машину собираются просить от 1 миллиона 100 тысяч местных рупий до 1 миллиона 600 тысяч рупий. При пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона 300 – 1 миллиона 890 тысяч рублей.

Напомним, Honda Elevate предназначен для рынков развивающихся стран. Его длина составляет 4,3-метра, ширина – 1,8-метра, высота – 1,6-метра, а размер колесной базы равен 2,6-метрам.

В основе кроссовера лежит модульная архитектура Global Small Car, на которой ранее были построены компактные модели Fit/Jazz.

Продавать Elevate на всех рынках «хондовцы» планируют с безальтернативным полуторалитровым атмосферным мотором, выдающим 121 лошадиную силу и 145 Нм крутящего момента. Ассистировать ему предстоит 6-ступенчатой МКПП или фирменному хондовскому вариатору. Привод у таких машин будет только передним.