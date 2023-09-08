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BMW отменила подписку на подогрев сидений после широкой негативной реакции владельцев

Вместо этого она собирается собирать деньги за активацию электронных водительских ассистентов

Текст: Алексей Шмидт
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В середине прошлого года компания BMW привела в ярость большую часть автомобильного сообщества, объявив о том, что теперь будет предлагать опцию подогрева сидений в своих машинах по подписочной модели.

Без помесячной или годовой оплаты разблокировать эту систему в уже оснащенных ей машинах владельцам не удавалось, что вызывало ярость со стороны большинства «бмвистов».

Накануне член совета директоров BMW по продажам и маркетингу Питер Нота дал небольшое интервью изданию «Autocar», пожаловавшись, что клиенты негативно отреагировали на запуск услуг по подписке на функции, которые по их ожиданию должны быть в машине без какой-либо оплаты.

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В итоге компании пришлось отказаться от такой практики в отношении подогрева сидений, что подтвердил топ-менеджер баварского автогиганта:

«Чего мы больше не делаем – так это не предлагаем подогрев сидений таким образом. Он либо есть в машине с завода, либо его нет. Многие посчитали, что они заплатили за одну и ту же функцию дважды, но на самом деле это неверно. Тем не менее, восприятие – это реальность, мы это поняли и отказались от этой затеи».  

Впрочем, полностью лишать себя возможности получать стабильный доход за различные опции в своих машинах баварцы, разумеется, не намерены.

По словам господина Нота, сейчас в BMW сосредоточены на том, чтобы ввести такую практику в отношении продуктов, связанных с электронными водительскими ассистентами.

Источник:CarsCoops

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