До российского рынка доехал самый продаваемый автомобиль в Китае

В начале этого года ходили слухи, что китайская автомобильная марка BYD (расшифровывается как Build Your Dreams) начнет поставки своих автомобилей в Россию, но в итоге это так и не произошло. Так что вместо нее ввозом машин занялись параллельные импортеры.

Одним из очередных пополнений «серых» дилеров стал кроссовер BYD, который может похвастать тем, что является самым популярным автомобилем в «Поднебесной».

По информации Daily-Motor.Ru, в Россию начали поставлять кроссоверы BYD Song Plus. Множество объявлений о продаже таких машин 2023 года выпуска наша редакция обнаружила в ходе изучения предложений на отечественных сайтах-классифайдах.

Song Plus – это электрический, а также гибридный «паркетник» компании BYD, который в самой КНР напрямую конкурирует с Tesla Model Y. Согласно статистическим подсчетам, в первом квартале этого года он оказался самым популярным автомобилем в Китае, обойдя «американца» на 8 тысяч проданных машин.

На российский рынок Song Plus поступает как в полностью электрическом варианте, так и гибридном. Первый доступен со 184-сильным мотором и емкой батареей, обеспечивающей запас хода до 500 километров. Привод – передний.

В качестве альтернативы можно выбрать вариант с 1,5-литровым ДВС, сочетающимся с электромоторами. Совокупная мощность такого исполнения варьируется в пределах 307-499 лошадиных сил, а привод может быть полным.