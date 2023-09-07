Полностью новый Volkswagen Golf Mk9 показали на первых изображениях

Volkswagen планирует сохранить название своей популярной модели Golf в линейке компании, выпустив полностью новое воплощение этого автомобиля к 2029 году. В девятой по счету генерации бестселлер VW не только сменит платформу, но и станет полностью электрическим. Как он будет выглядеть показал независимый дизайнер из Малайзии с ником «Theottle».

Автомобильный художник нарисовал рендеры нового «Гольф» с оглядкой на современные «батарейные» модели Volkswagen вроде ID.3. На визуализации показан хэтчбек, который сильно похож на электрические автомобили компании.

Машине достались новая оптика спереди и сзади, капот, бамперы, а также другая крышка багажника и иная линия остекления.

Предполагалось, что новый Golf Mk9 будет использовать платформу MQB Evo или MEB, предназначенную для электромобилей, но если верить информации издания «Autoevolution», автомобиль построят на шасси SSP.

Эта очень универсальная архитектура позволяет реализовать 800-вольтовую технологию, которая даст возможность заряжать тяговую батарею очень быстро (от 10 до 80% всего за 12 минут), а также поддерживать систему автономного управления четвертого уровня.

Именно Golf должен стать первой моделью в гамме VW, которую построят на новой архитектуре, поддерживающей максимальную выходную мощность до 1700 лошадиных сил. В будущем как раз она ляжет в основу новинок Audi, Lamborghini и Porsche.