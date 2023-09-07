В России появилась «бюджетная» альтернатива Lamborghini Urus

Несколько крупных российских дилеров начали продавать новый кроссовер Lotus, который по своему формату близок к одному из самых дорогих автомобилей Lamborghini – «паркетнику» Urus. Вместе с тем, технически он сильно отличается от итальянского SUV, поскольку работает не на бензине, а на электричестве.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в Россию ввезли целую партию новых Lotus Eletre 2023 года выпуска.

Это машины в нескольких вариантах оснащения, которые параллельные импортеры отправили в РФ из Китая, где и осуществляется их производство. Высокопроизводительные кроссоверы собирают на мощностях совместного предприятия Lotus и Geely в Ухане.

Вариантов силовых установок в них сразу две – мощность 618 и 918 лошадиных сил (версия R). Привод может быть как передним, так и полным. На одном заряде такие «Лотусы» способны преодолевать более 600 километров, а пополнить их батарею от мощной станции можно всего за 20 минут.

Несмотря на внешнее сходство с Lamborghini Urus, внутри Lotus Eletre похож на автомобили Tesla. Минималистичная передняя панель кроссовера обладает четырехспицевым рулевым колесом и большим планшетным дисплеем на центральной консоли, через которого осуществляется управление большинством функций автомобиля.

Если Lamborghini Urus стоит в России около 30 миллионов рублей, то электрический спортивный кроссовер Lotus оценен гораздо дешевле. «Серые» дилеры просят за машины 2023 года выпуска от 11 миллионов 260 тысяч рублей.