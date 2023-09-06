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Канадская полиция умело потроллила уличного гонщика после конфискации его BMW

Юный блогер получил неожиданный ответ от тех, над кем он насмехался  

Текст: Алиса Шашкова
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В современном мире публиковать видеотчеты об участии в уличных гонках – плохая идея. Недавно это доказал 22-летний тиктокер из Канады. Молодой человек несколько раз нарушал правила дорожного движения в пригородах Торонто на своем новом BMW M340i, попутно публикуя видеоролики о своих похождениях.

Региональная полиция терпеливо наблюдала за происходящим в соцсетях и после того, как собрала достаточно доказательств, арестовала уличного гонщика, а также конфисковала его машину. 

Поймать нарушителя было непросто, поскольку он использовал поддельные регистрационные знаки, которыми насмехался над местными органами правопорядка. Надписи на них сопровождались фразой «Не поймаете», а также подписями в соцсетях вида: «Нет номеров, нет дела».

Но интересно оказалось даже не все это, а то, как канадские полицейские ответили на унизительные жесты в свою сторону.

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В официальных аккаунтах местного департамента правопорядка в ответ на публикации нарушителя появились фотографии, демонстрирующие снятые с BMW номера и подписанные словами «Нет номеров, нет дела? Посмотрим, что получится из этого», а также «Не поймаете? Уже пойман».

Большая часть пользователей соцсетей встали в этом вопросе на сторону полиции, а также оказались довольны тем, что на время расследования BMW нарушителя будет конфискован на 2 недели, а действие его водительских прав приостановят на 30 дней. 

Источник:The Drive
Фото:Соцсети

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