Новый кроссовер Lada Vesta SUV: что о нем известно 

С выходом из состава акционеров «АвтоВАЗа» компании Renault российский автомобильный концерн принял решение сделать ставку на несколько моделей, которые будут построены на его собственной платформе, ранее легшей в основу флагмана и бестселлера Lada Vesta.

Одной из них должен оказаться первый в истории бренда современный кроссовер. Что о нем известно, разбирался Daily-Motor.Ru.

«АвтоВАЗ» традиционно для себя хранит о своих перспективных проектах строгое молчание, но некоторая информация нет-нет, но всплывает в Сети.

Так к примеру, в начале лета выяснилось, что компания дала задание своим инженерам подготовить машину в предельно короткие сроки – два года. Если им удастся успеть, то автомобиль появится уже в середине – конце 2025 года.

Кроме того, позднее были раскрыты и другие нюансы, касающиеся Vesta SUV. Предполагается, что машина станет чем-то средним между сегментами SUV-B и SUV-C, то есть ее длина составит около 4,4-метров, а размер колесной базы будет равен 2,5 или 2,6-метрам.

Таким образом, он окажется немного компактнее таких зарубежных популярных кроссоверов в РФ как VW Tiguan, Kia Sportage, Toyota RAV4.

Автомобиль собираются построить на платформе Vesta, но у исходной модели машина позаимствует только основание кузова, а верхнюю часть кроссовера дизайнеры постараются сделать полностью уникальной и непохожей на «Весты», уже обладающие кроссоверным вариантом SW Cross.

Сколько будет стоить новинка «АвтоВАЗа» пока остается только догадываться, но зато известны предварительные сроки ее дебюта. Предполагается, что машину (скорее всего это будет предсерийный прототип) покажут уже в конце 2024 года.