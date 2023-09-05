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Вот как выглядит Honda Accord, проехавшая более 1,5 млн километров

Большая часть пробега была намотана, когда ее владелец работал медицинским курьером

Текст: Алексей Шмидт
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Линейка автомобилей Honda славится своей долговечностью, но далеко не все из них способны преодолеть отметку в 999999 километров. Недавно это удалось первому седану Accord.

Купе, которое эксплуатировали исключительно в США, сошло с конвейера в 2003 году. Его владелец местный житель Джастин Килмер, который работал на этой машине в качестве медицинского курьера.

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Профессия мужчины требовала от него ежедневных длительных поездок, каждую из которых водитель Accord тщательно документировал.

В итоге он накатал на машине более 1 миллиона миль или 1 миллион 600 тысяч километров, причем большая часть из которых (800 тысяч миль) пришлись на период с 2015 года, когда Джастин устроился на свою текущую работу. 

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По словам владельца «Аккорда», по ходу эксплуатации он был сильно удивлен тому, как долго прослужили свечи зажигания и сцепление в его автомобиле, тогда как приводы дверных замков и водительское сиденье, напротив, стали одними из самых первых технических проблем, с которыми он столкнулся. 

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Но, самое главное, что под капотом этого Accord сохранился заводской 3-литровый двигатель V6 VTEC, покоривший отметку в 1 миллион миль или 1,6 млн километров.

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По словам мужчины, он планирует заменить мотор в своей «Хонде», после чего продолжит эксплуатировать машину в качестве «рабочей лошадки». 

Источник:YouTube
Фото:Соцсети

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