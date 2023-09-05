Skoda раскрыла новый Superb: у него будет сразу 2 типа кузова

Примерно через полтора месяца после того, как Skoda продемонстрировала закамуфлированный универсал Superb, чешский автопроизводитель показал поклонникам этой модели альтернативный вариант такого автомобиля.

В отличие от аналогичного Passat, который предложат только в виде универсала, чехи готовят еще и лифтбэк-версию собственного флагмана. Премьера как универсала, так и модели, показанной на фотографиях, состоится уже в этом году.

Ожидается, что новый «Суперб» увеличится в размерах, а также примерит на себе новый дизайн, скрывающийся сейчас под камуфляжем.

Сквозь маскировку проглядывается трехмерная радиаторная решетка, расположенная между зауженными фарами со светодиодной технологией нового поколения. Снизу выделят место для прямоугольного воздухозаборника и двух воздуховодов по бокам бампера.

Что касается кормы, то в этой части кузова появятся С-образные фонари, напоминающие новую Fabia, а также перелицованный бампер.

Внутри машины можно ждать появления новой передней панели с 13-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем, а также полностью цифровой 10-дюймовой «приборкой». Дополнить картину должны такие современные штрихи, как амбиентная подсветка салона.

В основу автомобиля ляжет модернизированная платформа MQB evo, которая подразумевает наличие под капотом нового Superb 2-литровых дизельных моторов мощностью 148 и 192 лошадиные силы, а также трех бензиновых установок, выдающих 148, 204 и 265 «сил» соответственно.

Кроме того, можно будет рассчитывать на подзаряжаемую гибридную версию.

Официальный дебют новинки Skoda должен состояться в ближайшие месяцы.