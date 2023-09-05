В России появился новейший кроссовер Lexus с нулевым расходом бензина

Компания Lexus, как и головной концерн Toyota, постепенно вводят в свои модельные линейки автомобили, работающие на электричестве. Вслед за «тойотовским» кроссовером bZ4X в России появился люксовый аналог этой модели от «Лексус». Машина получила название RZ и продается в некоторых дилерских центрах страны, официально не связанных с японским автопроизводителем.

По информации Daily-Motor.Ru, в Россию Lexus RZ 2023 года были ввезены по схеме параллельного импорта, а значит без непосредственного участия в этом процессе специалистов японской марки.

Такие машины сейчас можно найти у «серых» дилеров в Москве, Московской области, Владивостоке, Омске и Сургуте. Все они обладают одинаковым оснащением, включающим в себя электромоторы совокупной мощностью 313 лошадиных сил, которые работают в паре с системой полного привода.

В качестве тяговой батареи используется аккумулятор емкостью 71,4 кВт/ч, обеспечивающий таким машинам запас хода около 500 километров. С места до скорости в 100 километров в час они разгоняются всего за 5,3-секунды.

Длина Lexus RZ составляет 4,8-метра, ширина –1,9-метра, высота – 1,6-метра. Так что с точки зрения габаритов электрический кроссовер Lexus немного уступает бензиновому «паркетнику» RX. При этом машины обладают одинаковой колесной базой в 2850 мм, что гарантирует достаточное количество свободного пространства внутри батарейного SUV.

Одной из главных «фишек» RZ является наличие в его самой дорогой комплектации нестандартного рулевого колеса. Вместо традиционного круглого руля в таких кроссоверах используется некое подобие штурвала (как в самолетах или гоночных спортпрототипах).

Что касается порядка цен на новые Lexus RZ в России, то за них «серые» дилеры просят от 5 миллионов 500 тысяч рублей, но в некоторых случаях стоимость таких кроссоверов может доходить и до отметки в 9 миллионов 990 тысяч рублей.