Винтажный Mini Cooper скрестили с Tesla: теперь у него 300 «сил»

Сегодня, когда речь заходит о покупке электрического Mini, достаточно приехать в дилерский центр и приобрести машину. Вот только их дизайн будет уже совсем не таким, как у классических Cooper, а слишком современным. Для тех, кого это не устраивает, ателье Gildred Racing придумало собственный вариант Mini Cooper.

Машина представляет собой гибрид классического «Купера» и эталонного электрокара современности – Tesla Model S.

Автомобиль, получивший название SuperCooper EV, можно назвать «карманной» ракетой, поскольку электрический мотор под его капотом выдает 300 лошадиных сил. Для сравнения, это почти в 10 раз больше, чем мощность оригинального Mini, продававшегося в 1959 году, и взятого за основу проекта.

За счет тяговой батареи емкостью 31 кВт/ч винтажный Cooper, работающий на электричестве, способен преодолевать на одном заряде до 250 километров.

Первый экземпляр такой машины уже доступен для покупателей. Его Gildred Racing оценивают в сумму 120 тысяч долларов или 11 миллионов 600 тысяч рублей.

Кроме того, компания предлагает построить подобную машину на вкус покупателя, учтя его выбор цвета кузова и дизайна интерьера, что обойдется на 10 тысяч долларов дороже (примерно на 1 миллион рублей). Вот только реализации проекта придется прилично подождать. Каждую новую машину они берут в работу со сроком ожидания около года.