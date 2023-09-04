Владелец Tesla пожаловался, что его машина быстро теряет заряд, когда просто стоит на парковке

Автомобили Tesla нередко становятся объектом критики со стороны некоторых людей, часть из которых является их владельцами.

Впрочем, это не отменяет тот факт, что продажи машин этой американской марки продолжают расти и они остаются одними из самых желанных авто в сегменте электрокаров.

Накануне историю о своей ненависти к «Тесле» поведал владелец седана Model S из США. Мужчина с ником «jf.okay», называющий себя Джо, поделился в соцсетях проблемой, которая раздражает его в машине больше всего.

По словам американца, недавно он выяснил, что его автомобиль быстро теряет заряд даже тогда, когда находится в статичном положении в режиме сна:

«Когда я несколько дней назад припарковал свою Tesla ее заряда было достаточно для того, чтобы проехать 50 миль. Давайте посмотрим, какой запас хода у нее сейчас – всего 19 миль!»

Таким образом, всего за 3 дня простоя Model S потеряла 31 милю запаса хода (50 километров), что, по мнению владельца электрокара явно ненормально.

Судя по комментариям к постам Джо в соцсетях, кто-то оказался солидарен с мужчиной, а кто-то вовсе раскритиковал его за то, что он просто не знает как правильно переводить машину в режим ожидания.