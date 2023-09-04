Новый кроссовер Toyota за 20 млн рублей показали на официальных тизерах

До премьеры первого в истории Toyota люксового кроссовера остается всего несколько дней. Машина, которая должна получить имя Century SUV, будет представлена уже 6 сентября. В предверии этого события «тойотовцы» выпустили серию тизерных изображений, демонстрирующих некоторые элементы дизайна нового автомобиля.

На фирменных картинках показаны как «передок», так и корма, а также частично боковина кузова.

Головная оптика машины будет состоять из раздвоенных блоков, внутри которых расположатся С-образные светодиодные огни.

Капот машины получит объемные выштамповки по бокам, а радиаторная решетка обзаведется сотовой структурой. Посередине «гриля» отлично просматривается логотип в виде птицы Феникса, который является характерной чертой премиальных седанов Century.

Форма задних фонарей в люксовом кроссовере Toyota будет соответствовать светотехники спереди, причем вплоть до внутреннего наполнения. Как видно на рендере кормы, разница состоит только в цвете внутреннего рисунка.

В качестве основы для Century SUV выступит платформа кроссовера Toyota Grand Highlander, который «растянут» до 5,2-метров. Линейка двигателей модели включит в себя силовую установку, которая ранее досталась новой модели Lexus TX.

Речь идет о 3,5-литровом бензиновом ДВС, работающем в связке с электромотором. Максимальная отдача такого тандема будет равна 406 лошадиным силам, а сочетаться ей предстоит с восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода.

Новый Century SUV заявлен как глобальная модель, а значит будет продаваться не только в Японии, но и в других странах мира. Ценник на него еще не объявлен, но ходят слухи, что за машину будут просить около 30 миллионов иен (примерно 20 миллионов рублей).