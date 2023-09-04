В РФ появился новый корейский рамный внедорожник 

Еще совсем недавно автомобили этой компании носили имя SsangYong, но корейская марка, сменила собственника, чудом избежав процедуры банкротства, и теперь называется KG Mobility. Одну из ее условно «новых» моделей недавно привезли в Россию.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в России появилась одна из самых «внедорожных» моделей экс-SsangYong – рамный внедорожник Rexton. Машины 2023 года выпуска ввезли небольшой партией из Южной Кореи «серые» импортеры.

Все автомобили обладают одинаковым оснащением и укомплектованы 2,2-литровым дизельным мотором, выдающим 202 лошадиные силы. Ассистирует ему 8-диапазонная автоматическая коробка передач и система полного привода.

Длина нового «Рекстон» составляет 4,8-метра, ширина – 1,9-метра, а высота 1,8-метра. Размер колесной базы равен 2,8-метрам, тогда как дорожный просвет – 224 мм. Таким образом, кореец является прямым конкурентом Mitsubishi Pajero Sport.

Одной из главных «фишек» внедорожника Rexton всегда был его дизайн, который в некоторых поколениях оказывался «мягко говоря» на любителя. Но в 2020 году машина еще под брендом SsangYong пережила актуальный рестайлинг, в ходе которого автомобиль сделали максимально похожим на современные авто сегмента SUV.

Ему досталась восьмиугольная радиаторная решетка, головная оптика традиционной формы, а также передний бампер нестандартного кроя.

В 2022-м году в салоне внедорожника разместили цифровую комбинацию приборов, помимо которой по центру передней панели стал красоваться широкоформатный «парящий» дисплей мультимедийной системы, а ниже появился полностью сенсорный блок управления климат-контролем.

Что касается стоимости таких машин, то завезенные в Россию внедорожники KG Mobiliti Rexton оценены параллельными импортерами в сумму от 4 миллионов 415 до 5 миллионов 650 тысяч рублей.