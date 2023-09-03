Мотор Toyota Camry с пробегом под 500 тысяч километров удивил своим состоянием

Автомобили Toyota известны множеством вещей, но надежность, пожалуй, является одной из тех, которая в большей степени на слуху. Впрочем, в легендарную крепкость машин этой японской марки верят далеко не все.

Для того, чтобы подтвердить теорию о неубиваемости автомобилей этой японской марки блогеры с YouTube-канала «The Car Care Nut» вынули из седана Toyota Camry 2009 года двигатель, проехавший 305 тысяч миль или 490 тысяч 800 километров, продемонстрировав что с ним стало за столь высокий пробег.

Вскрыть мотор «Камри» блогерам позволил владелец машины, который прибыл в сервис для того, чтобы решить проблему с высоким по его мнению расходом масла.

Под препарирование попал 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый агрегат с индексом 2AZ-FE. Оказалось, что несмотря на пробег под полмиллиона километров его износ минимален. Клапаны, кулачки и распределительные валы, а также все подшипники оказались целыми и не имели каких-либо признаков пятен, потертостей или царапин.

Разумеется, инженерия Toyota далеко не единственная причина того, что двигатель Camry 2009 года выпуска отлично сохранился даже несмотря на крайне высокий по современным меркам пробег.

Важным фактором того, в каком состоянии мотор находится сейчас, стало грамотное обслуживание. Очевидно, что владелец соблюдал межсервисные интервалы, регулярно меняя масло, а также часто эксплуатировал машину на дальние расстояния.

Но без ложки дегтя всё же не обошлось. Как выяснилось в ходе разбора двигателя, высокий расход масла в конкретно этой Camry был связан с повреждениями цилиндров мотора.

Правда появились они не вследствие высокого пробега, а стали результатом заводского дефекта (силовой агрегат отличался масложором с первого дня после покупки).