Фото нового VW Golf слили за несколько часов до премьеры

Volkswagen тестирует прототипы нового Golf уже больше года и, похоже, пришло время увидеть серийную модель.

Фотографию обновленного Golf опубликовал в соцсетях блогер-инсайдер с ником «willcoblok», которому удалось запечатлеть машину без камуфляжа накануне мюнхенской автомобильной выставки 2023 года. Судя по всему, фотография сделана перед официальной премьерой модели, которая, вероятно, состоится уже в ближайшие часы.

На первый взгляд автомобиль, выставленный на стенде «Фольксваген», представляет собой вариант GTI или R/R-line.

Ему достались новый бампер с большим воздухозаборным отверстием, похожим на тот, что был перед фейсфлитингом модели, а также гораздо более узкие фары. На этом изменения в передней части, похоже, заканчиваются.

Что касается кормы, то есть основания полагать, что и она переживет лишь точечную модернизацию, обзаведясь другими фонарями и рессеивателями новой формы, интегрированными в бампер.

Внутри машины стоит ожидать появления нового дисплея мультимедийной системы, а также другого рулевого колеса с физическими кнопками.

Об агрегатной линейке пока неизвестно совершенно ничего, но ходят слухи, что она не будет сильно отличаться от того, что доступно для модели в настоящее время. Впрочем, не исключено, что в обновленном «Гольф» реализуют новую форму электрификации для некоторых версий модели.